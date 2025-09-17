Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 18:21
24.154 -0,50%
Dow Jones 18:21
46.019 +0,57%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

New York: si concentrano le vendite su Insulet Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Insulet Corporation
Composto ribasso per l'azienda che produce dispositivi medici innovativi, in flessione del 2,95% sui valori precedenti.
Condividi
```