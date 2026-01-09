Milano 17:35
New York: scambi negativi per Insulet Corporation

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che presenta una flessione del 3,04% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Insulet Corporation, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 279,6 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 291,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 302,9.

