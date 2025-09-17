Milano 16:37
42.002 -1,18%
Nasdaq 16:37
24.180 -0,39%
Dow Jones 16:37
46.018 +0,57%
Londra 16:37
9.221 +0,28%
Francoforte 16:37
23.358 +0,12%

Oro: 3.681,27 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 3.681,27 dollari alle 15:40
L'Oro vale 3.681,27 dollari l'oncia (-0,23%) alle 15:40.
Condividi
```