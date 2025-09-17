Milano
16:37
42.002
-1,18%
Nasdaq
16:37
24.180
-0,39%
Dow Jones
16:37
46.018
+0,57%
Londra
16:37
9.221
+0,28%
Francoforte
16:37
23.358
+0,12%
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 16.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 3.681,27 dollari alle 15:40
Oro: 3.681,27 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
17 settembre 2025 - 15.40
L'Oro vale 3.681,27 dollari l'oncia (-0,23%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 3.383,26 dollari alle 11:30
Oro: 3.697,4 dollari alle 15:40
Oro: 3.349,11 dollari alle 11:30
Oro: 3.328,51 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-0,17%
Altre notizie
Oro: 3.651,25 dollari alle 08:30
Oro: 3.634,65 dollari alle 19:30
Oro: 3.380,44 dollari alle 15:40
Oro: 3.349,78 dollari alle 08:30
Oro: 3.340,35 dollari alle 15:40
Oro: 3.649,2 dollari alle 15:40
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto