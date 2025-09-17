Milano 16:38
41.994 -1,20%
Nasdaq 16:38
24.180 -0,39%
Dow Jones 16:38
46.023 +0,58%
Londra 16:38
9.221 +0,27%
Francoforte 16:38
23.357 +0,12%

Piazza Affari: risultato positivo per il comparto immobiliare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto immobiliare italiano
In rialzo l'indice delle società immobiliari in Italia, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 8.584,91 punti.
Condividi
```