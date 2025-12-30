Milano 17:35
Piazza Affari: il comparto immobiliare italiano sale verso 8.854,42 punti

In forte aumento l'indice delle società immobiliari in Italia, che con il suo +1,78% avanza a quota 8.790,28 punti.
