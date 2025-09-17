Milano
Mercoledì 17 Settembre 2025, ore 15.01
Home Page
/
Notizie
/ USA, Permessi edilizi (MoM) in agosto
USA, Permessi edilizi (MoM) in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
17 settembre 2025 - 14.35
USA,
Permessi edilizi in agosto su base mensile (MoM) -3,7%
, in calo rispetto al precedente -2,2%.
