USA, Vendite ingrosso (MoM) in settembre

USA, Vendite ingrosso in settembre su base mensile (MoM) -0,2%, in calo rispetto al precedente +0,1%.

```