USA, Scorte industria (MoM) in settembre

USA, Scorte industria (MoM) in settembre
USA, Scorte industria in settembre su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,1%).
