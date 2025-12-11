Milano 17:24
43.742 +0,64%
Nasdaq 17:24
25.488 -1,12%
Dow Jones 17:24
48.578 +1,08%
Londra 17:24
9.697 +0,43%
Francoforte 17:24
24.293 +0,68%

USA, Scorte ingrosso (MoM) in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Scorte ingrosso (MoM) in settembre
USA, Scorte ingrosso in settembre su base mensile (MoM) +0,5%, in aumento rispetto al precedente 0% (la previsione era +0,1%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```