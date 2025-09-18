Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 19:52
24.489 +1,09%
Dow Jones 19:52
46.191 +0,37%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

A New York corre Etsy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla il gestore di una piattaforma di e-commerce, che passa di mano con un aumento del 5,47%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Etsy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Etsy rispetto all'indice.


Tecnicamente, Etsy è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 64,78 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,67. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 66,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
