Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Seduta in ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che porta a casa un decremento dello 0,96%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 64,89. Rischio di eventuale correzione fino al target 62,63. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 67,14.
