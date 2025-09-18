Milano 10:03
42.067 +0,27%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:03
9.231 +0,24%
Francoforte 10:02
23.590 +0,99%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 17/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 17/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Seduta in ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che porta a casa un decremento dello 0,96%.

Lo status tecnico di breve periodo del greggio WTI mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 64,89. Rischio di eventuale correzione fino al target 62,63. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 67,14.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
