Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 17:41
24.534 +1,28%
Dow Jones 17:41
46.176 +0,34%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Milano, in progresso dello 0,84%

Il FTSE MIB chiude a 42.307,81 punti

Milano guadagna bene e porta a casa un +0,84%, terminando la sessione a 42.307,81 punti.
