Milano 11:52
43.510 +0,58%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:52
9.736 +0,34%
Francoforte 11:51
23.749 +0,68%

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,21%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 43.349,31 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,21%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,21%, dopo aver aperto a 43.349,31 punti.
Condividi
```