Milano 2-dic
43.355 0,00%
Nasdaq 2-dic
25.556 +0,84%
Dow Jones 2-dic
47.474 +0,39%
Londra 2-dic
9.702 0,00%
Francoforte 2-dic
23.711 0,00%

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,20%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 43.442,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,20%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,20%, dopo aver aperto a 43.442,85 punti.
Condividi
```