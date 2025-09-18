Milano 10:04
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:04
9.232 +0,26%
Francoforte 10:03
23.599 +1,03%

Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,78%

L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 3.831,66 punti

Ribasso per Shanghai, in flessione dello 0,78%, termina le contrattazioni a 3.831,66 punti.
