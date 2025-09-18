Milano
17-set
41.955
0,00%
Nasdaq
17-set
24.224
-0,21%
Dow Jones
17-set
46.018
+0,57%
Londra
17-set
9.208
0,00%
Francoforte
17-set
23.359
0,00%
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 07.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,18%)
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,18%)
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.860,61 punti
In breve
,
Finanza
18 settembre 2025 - 06.20
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente -0,18%, archiviando la seduta a 26.860,61 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,19%)
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,77%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,53%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,82%
Altre notizie
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 2,17%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,01%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,41%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dello 0,80%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dello 0,84%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,49%
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto