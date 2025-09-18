Milano 17-set
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,18%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 26.860,61 punti

Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente -0,18%, archiviando la seduta a 26.860,61 punti.
