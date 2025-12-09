Milano 12:24
43.551 +0,27%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:24
9.653 +0,09%
Francoforte 12:24
24.098 +0,21%

Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,39%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.406,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,39%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dell'1,39%, archiviando la giornata a 25.406,26 punti.
Condividi
```