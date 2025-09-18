Milano 15:20
42.024 +0,17%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:20
9.219 +0,11%
Francoforte 15:20
23.571 +0,91%

Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Utilities
Vendite diffuse sull'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la giornata a 438,98 punti.
Condividi
```