Milano
15:14
46.728
+0,47%
Nasdaq
11-feb
25.201
+0,29%
Dow Jones
11-feb
50.121
-0,13%
Londra
15:14
10.466
-0,06%
Francoforte
15:14
25.196
+1,37%
Giovedì 12 Febbraio 2026, ore 15.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ L'EURO STOXX Utilities scivola in fondo al mercato di Eurozona
L'EURO STOXX Utilities scivola in fondo al mercato di Eurozona
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
12 febbraio 2026 - 15.00
Viene venduto parecchio l'
indice Utilities dell'Area Euro
, che continua la seduta a 554,07 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Utilities
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Utilities
Titoli e Indici
Euro Stoxx Utilities
-2,18%
Altre notizie
Eurozona: sell-off per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Utilities
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Utilities
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto