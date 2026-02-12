Milano 15:14
46.728 +0,47%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 15:14
10.466 -0,06%
Francoforte 15:14
25.196 +1,37%

L'EURO STOXX Utilities scivola in fondo al mercato di Eurozona
Viene venduto parecchio l'indice Utilities dell'Area Euro, che continua la seduta a 554,07 punti.
