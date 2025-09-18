Milano 10:05
Eurozona: in rally EURO STOXX Industrial Goods & Services

Eurozona: in rally EURO STOXX Industrial Goods & Services
In forte aumento l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che con il suo +1,59% avanza a quota 1.605,64 punti.
