Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Retail

Il Comparto vendite al dettaglio europeo guadagna l'1,17% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 845,17 punti.
