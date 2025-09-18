Milano 10:06
Francoforte: andamento sostenuto per Sartorius

(Teleborsa) - Avanza il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sartorius rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Sartorius è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 206,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 201,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 211,7.

