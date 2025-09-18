Francoforte: andamento sostenuto per Sartorius

produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica

(Teleborsa) - Avanza il, che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 206,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 201,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 211,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)