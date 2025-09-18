Francoforte: balza in avanti Hochtief

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big tedesca delle costruzioni
, con una variazione percentuale del 2,62%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso delle costruzioni
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 235,6 Euro. Primo supporto visto a 232,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 230,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)