Francoforte: sviluppi positivi per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la big tedesca delle costruzioni
, che tratta in rialzo del 4,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hochtief
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 370,3 Euro. Primo supporto visto a 356,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 347,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)