Milano 13:16
44.949 +1,03%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:16
10.167 +0,28%
Francoforte 13:16
24.850 +1,18%

Francoforte: sviluppi positivi per Hochtief

Migliori e peggiori
Francoforte: sviluppi positivi per Hochtief
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la big tedesca delle costruzioni, che tratta in rialzo del 4,05%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Hochtief, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 370,3 Euro. Primo supporto visto a 356,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 347,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```