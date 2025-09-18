Milano
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 10.22
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp
Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp
Migliori e peggiori
,
In breve
18 settembre 2025 - 09.50
Seduta vivace oggi per il
produttore di acciaio
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,73%.
Titoli e Indici
Thyssenkrupp
+3,64%
