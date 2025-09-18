Milano 10:06
42.111 +0,37%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:06
9.232 +0,26%
Francoforte 10:06
23.612 +1,08%

Francoforte: brillante l'andamento di ThyssenKrupp

Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,73%.
