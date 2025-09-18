Milano 10:07
42.073 +0,28%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:07
9.230 +0,24%
Francoforte 10:06
23.612 +1,08%

Francoforte: risultato positivo per Flatexdegiro

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Scambia in profit Flatexdegiro, che lievita del 3,27%.

Lo scenario su base settimanale di Flatexdegiro rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Flatexdegiro, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 27,25 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 28,03 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 26,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```