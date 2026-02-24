Milano 11:02
Francoforte: andamento negativo per Flatexdegiro

Francoforte: andamento negativo per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Flatexdegiro, con una flessione del 2,48%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Flatexdegiro, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29,45 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 30,53. Il peggioramento di Flatexdegiro è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 29,01.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
