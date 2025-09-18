Milano 15:23
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:23
9.222 +0,15%
Francoforte 15:23
23.589 +0,98%

Francoforte: spinge in avanti Zalando

Protagonista la società che vende calzature e moda online, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,95%.
