Il vertice Starmer-Trump frutta 250 miliardi di sterline di investimenti reciproci

(Teleborsa) - Si chiude con accordi economici complessivi bilaterali per 250 miliardi di sterline
il vertice fra il Premier britannico Keir Starmer
ed il Presidente americano Donald Trump
, alla sua seconda giornata a Londra, dopo esser stato ospitato ieri come un re alla Corte di Re Carlo III.
L'incontro con Starmer ai Chequers, la residenza di campagna dei primi ministri britannici, ha dunque messo sul piatto una cifra record di investimenti reciproci
fra i due Paesi - in campo tecnologico, energetico, della difesa, nucleare, dell'intelligenza artificiale - mentre il governo britannico si è assicurato 150 miliardi di sterline di investimenti USA
, in gran parte dal fondo Blackstone
(per 90 miliardi di sterline) ed il resto da big tech USA come Microsoft e Google
. Erano presenti agli incontro anche il numero uno di Nvidia
Jensen Huang e il fondatore di OpenAI Sam Altman.
"Una testimonianza della forza economica della Gran Bretagna
e un segnale forte del fatto che il nostro Paese è aperto al business e ambizioso", ha sottolineato il Premier labourista al termine della fruttuosa mattinata di incontri.
Nella conferenza stampa al termine del vertice Trump e Starmer si sono scambiati i convenevoli di rito. Trump
ha parlato di un "legame il cui valore è difficile da descrivere"
con il Regno Unito, facendo eco a Starmer
che lo ha definito un "legame indistruttibile"
. Il premier britannico ha poi tenuto a sottolineare che Stati Uniti e Gran Bretagna hanno rinnovato una "relazione speciale" e "sono andati oltre", diventando partner in numerosi campi
: dalla difesa alla politica, dell'economia alla scienza e tecnologia.
"Come sapete stiamo guadagnando trilioni di dollari dai dazi
. E questo per il nostro Paese è veramente incredibile
. Le nostre aziende adesso sono solide, sono sane e sono molto felici di quello che sta succedendo", ha sottolineato il leader statunitense.
Otre alle tematiche più strettamente economiche, il vertice ha affrontato argomenti più spinosi di natura geopolitica
ed internazionale, come la pace in Ucraina
e la crisi umanitaria a Gaza
. Starmer ha definito la partnership con gli USA "decisiva" per risolvere le crisi
internazionali e le minacce alla sicurezza ed ha sollecitato la controparte ad "aumentare la pressione" su Putin e favorire il cessate il fuoco da parte d'Israele nella Striscia di Gaza.