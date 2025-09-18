Il vertice Starmer-Trump frutta 250 miliardi di sterline di investimenti reciproci

Microsoft

Nvidia

(Teleborsa) - Si chiude conil vertice fra il Premier britannicoed il Presidente americano, alla sua seconda giornata a Londra, dopo esser stato ospitato ieri come un re alla Corte di Re Carlo III.L'incontro con Starmer ai Chequers, la residenza di campagna dei primi ministri britannici, ha dunque messo sul piatto unafra i due Paesi - in campo tecnologico, energetico, della difesa, nucleare, dell'intelligenza artificiale - mentre il, in gran parte dal fondo(per 90 miliardi di sterline) ed il resto da big tech USA come. Erano presenti agli incontro anche il numero uno diJensen Huang e il fondatore di OpenAI Sam Altman.e un segnale forte del fatto che il nostro Paese è aperto al business e ambizioso", ha sottolineato il Premier labourista al termine della fruttuosa mattinata di incontri.Nella conferenza stampa al termine del vertice Trump e Starmer si sono scambiati i convenevoli di rito.ha parlato di uncon il Regno Unito, facendo eco ache lo ha definito un. Il premier britannico ha poi tenuto a sottolineare che Stati Uniti e Gran Bretagna hanno rinnovato una "relazione speciale" e "sono andati oltre", diventando: dalla difesa alla politica, dell'economia alla scienza e tecnologia."Come sapete. E questo per il nostro Paese è. Le nostre aziende adesso sono solide, sono sane e sono molto felici di quello che sta succedendo", ha sottolineato il leader statunitense.Otre alle tematiche più strettamente economiche, il vertice ha affrontatoed internazionale, come lae la. Starmer ha definito lainternazionali e le minacce alla sicurezza ed ha sollecitato la controparte ad "aumentare la pressione" su Putin e favorire il cessate il fuoco da parte d'Israele nella Striscia di Gaza.