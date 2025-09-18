Milano
17:35
42.308
+0,84%
Nasdaq
19:53
24.491
+1,10%
Dow Jones
19:53
46.194
+0,38%
Londra
17:35
9.228
+0,21%
Francoforte
17:35
23.675
+1,35%
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 20.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ In evidenza ASML Holding sul listino di New York
In evidenza ASML Holding sul listino di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
18 settembre 2025 - 18.00
Brillante rialzo per il
produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,26%.
Condividi
Leggi anche
New York: amplia l'ascesa ASML Holding
A New York corre ASML Holding
New York: si muove a passi da gigante ASML Holding
Mistral AI valutata 11,7 miliardi di euro dopo investimento di ASML
Titoli e Indici
Asml Holding Nv Sponsored Adr
+5,93%
Altre notizie
Debole il mercato americano. Vicino taglio Fed
In evidenza Nvidia sul listino di New York
In evidenza Norwegian Cruise Line Holdings sul listino di New York
Positiva la Borsa di New York in attesa della Fed
New York: nuovo spunto rialzista per Alphabet
New York: in bella mostra Alphabet
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto