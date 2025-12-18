Wall Street chiude in rosso la quarta seduta consecutiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia una seduta ancora negativa, la quarta di fila, appesantita dai titoli tecnologici, sui timori di scoppio di una bolla nel settore dell'Intelligenza artificiale. Oracle è stata particolarmente penalizzata, dopo che il Financial Times ha scritto che uno dei suoi maggiori finanziatori si è tirato indietro in un piano di investimenti in data center. Ilha limato lo 0,47%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi avviata venerdì scorso; sulla stessa linea l', che si ferma a 6.721 punti, ritracciando dell'1,16%. Pesante il(-1,93%); con analoga direzione, in rosso l'(-1,31%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,21%),(+0,45%) e(+0,43%). Nel listino, i settori(-2,19%),(-1,90%) e(-1,64%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,89%),(+1,79%),(+1,33%) e(+1,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,59%.Sensibili perdite per, in calo del 3,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,13%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,96%.Al top tra i, si posizionano(+3,36%),(+2,17%),(+1,98%) e(+1,95%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,74%.In apnea, che arretra del 5,63%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,57%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,38%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 236K unità)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)14:30: PhillyFed (atteso 2,2 punti; preced. -1,7 punti)16:00: Vendita case esistenti (preced. 4,1 Mln unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 51 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,2%).