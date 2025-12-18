Milano 17-dic
Wall Street chiude in rosso la quarta seduta consecutiva

(Teleborsa) - Il listino USA archivia una seduta ancora negativa, la quarta di fila, appesantita dai titoli tecnologici, sui timori di scoppio di una bolla nel settore dell'Intelligenza artificiale. Oracle è stata particolarmente penalizzata, dopo che il Financial Times ha scritto che uno dei suoi maggiori finanziatori si è tirato indietro in un piano di investimenti in data center. Il Dow Jones ha limato lo 0,47%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi avviata venerdì scorso; sulla stessa linea l'S&P-500, che si ferma a 6.721 punti, ritracciando dell'1,16%. Pesante il Nasdaq 100 (-1,93%); con analoga direzione, in rosso l'S&P 100 (-1,31%).

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia (+2,21%), beni di consumo per l'ufficio (+0,45%) e materiali (+0,43%). Nel listino, i settori informatica (-2,19%), telecomunicazioni (-1,90%) e beni industriali (-1,64%) sono stati tra i più venduti.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Chevron (+1,89%), Procter & Gamble (+1,79%), McDonald's (+1,33%) e Salesforce (+1,27%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caterpillar, che ha chiuso a -4,59%.

Sensibili perdite per Nvidia, in calo del 3,81%.

Seduta negativa per Nike, che mostra una perdita del 2,13%.

Sotto pressione Cisco Systems, che accusa un calo dell'1,96%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Diamondback Energy (+3,36%), Gilead Sciences (+2,17%), Comcast Corporation (+1,98%) e Adobe Systems (+1,95%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Constellation Energy, che ha terminato le contrattazioni a -6,74%.

In apnea ASML Holding, che arretra del 5,63%.

Tonfo di Palantir Technologies, che mostra una caduta del 5,57%.

Lettera su ARM Holdings, che registra un importante calo del 5,38%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Giovedì 18/12/2025
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 236K unità)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 2,2 punti; preced. -1,7 punti)

Venerdì 19/12/2025
16:00 USA: Vendita case esistenti (preced. 4,1 Mln unità)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 51 punti)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,2%).
