Wall Street chiude in rosso la quarta seduta consecutiva

(Teleborsa) - Il listino USA archivia una seduta ancora negativa, la quarta di fila, appesantita dai titoli tecnologici, sui timori di scoppio di una bolla nel settore dell'Intelligenza artificiale. Oracle è stata particolarmente penalizzata, dopo che il Financial Times ha scritto che uno dei suoi maggiori finanziatori si è tirato indietro in un piano di investimenti in data center. Il Dow Jones
ha limato lo 0,47%, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi avviata venerdì scorso; sulla stessa linea l'S&P-500
, che si ferma a 6.721 punti, ritracciando dell'1,16%. Pesante il Nasdaq 100
(-1,93%); con analoga direzione, in rosso l'S&P 100
(-1,31%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia
(+2,21%), beni di consumo per l'ufficio
(+0,45%) e materiali
(+0,43%). Nel listino, i settori informatica
(-2,19%), telecomunicazioni
(-1,90%) e beni industriali
(-1,64%) sono stati tra i più venduti. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Chevron
(+1,89%), Procter & Gamble
(+1,79%), McDonald's
(+1,33%) e Salesforce
(+1,27%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caterpillar
, che ha chiuso a -4,59%.
Sensibili perdite per Nvidia
, in calo del 3,81%.
Seduta negativa per Nike
, che mostra una perdita del 2,13%.
Sotto pressione Cisco Systems
, che accusa un calo dell'1,96%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Diamondback Energy
(+3,36%), Gilead Sciences
(+2,17%), Comcast Corporation
(+1,98%) e Adobe Systems
(+1,95%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Constellation Energy
, che ha terminato le contrattazioni a -6,74%.
In apnea ASML Holding
, che arretra del 5,63%.
Tonfo di Palantir Technologies
, che mostra una caduta del 5,57%.
Lettera su ARM Holdings
, che registra un importante calo del 5,38%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Giovedì 18/12/2025
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 236K unità)
14:30 USA
: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)
14:30 USA
: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 2,2 punti; preced. -1,7 punti) Venerdì 19/12/2025
16:00 USA
: Vendita case esistenti (preced. 4,1 Mln unità)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 55 punti; preced. 51 punti)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,2%).