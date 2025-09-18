Londra: andamento sostenuto per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Polar Capital Technology Trust
, con una variazione percentuale del 2,02%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Polar Capital Technology Trust
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Polar Capital Technology Trust
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,316 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,255. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,378.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)