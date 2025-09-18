Milano 15:23
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 15:23
9.222 +0,15%
Francoforte 15:23
23.589 +0,98%

Londra: andamento sostenuto per Polar Capital Technology Trust

Migliori e peggiori
Londra: andamento sostenuto per Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Polar Capital Technology Trust, con una variazione percentuale del 2,02%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Polar Capital Technology Trust rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Polar Capital Technology Trust rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 4,316 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,255. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4,378.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```