New York: preme sull'acceleratore Northern Trust

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la multinazionale statunitense dei servizi finanziari
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,93%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Northern Trust
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Northern Trust
rispetto all'indice.
Le implicazioni di medio periodo di Northern Trust
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 157,1 USD con primo supporto visto a 149,5. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 145,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)