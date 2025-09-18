Milano 10:09
Madrid: andamento sostenuto per Bankinter

(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bankinter evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito spagnolo rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Bankinter, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 13,26 Euro. Primo supporto visto a 13,11. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 13,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
