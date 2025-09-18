Madrid: andamento sostenuto per Bankinter

(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bankinter
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'istituto di credito spagnolo
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Bankinter
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 13,26 Euro. Primo supporto visto a 13,11. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 13,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)