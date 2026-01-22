Milano 11:36
44.949 +1,04%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 11:36
10.211 +0,72%
Francoforte 11:36
24.874 +1,28%

Madrid: si concentrano le vendite su Bankinter

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: si concentrano le vendite su Bankinter
Composto ribasso per la banca spagnola, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.
Condividi
```