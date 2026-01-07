Milano 13:29
Madrid: andamento negativo per Bankinter

(Teleborsa) - Pressione sulla banca spagnola, che tratta con una perdita del 2,25%.

Lo scenario su base settimanale di Bankinter rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 14,12 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13,73. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 13,59.

