Madrid: si concentrano le vendite su Bankinter

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca spagnola
, che mostra un decremento del 2,07%.
L'andamento di Bankinter
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'istituto di credito spagnolo
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Bankinter
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 14,25 Euro. Primo supporto a 13,76. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)