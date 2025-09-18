New York: andamento rialzista per Nvidia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il chipmaker
, che tratta in utile del 3,26% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nvidia
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di chip
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 173,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 177,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 171,5.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)