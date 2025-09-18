Milano 17:35
New York: andamento rialzista per Nvidia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il chipmaker, che tratta in utile del 3,26% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nvidia, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di chip, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 173,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 177,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 171,5.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
