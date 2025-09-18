New York: calo per GE Healthcare Technologies

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico
, con una flessione del 2,36%.
La tendenza ad una settimana di GE Healthcare Technologies
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di GE Healthcare Technologies
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 76,36 USD. Primo supporto visto a 73,98. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 73,13.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)