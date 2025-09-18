Milano 17:35
New York: calo per GE Healthcare Technologies

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il fornitore di prodotti e soluzioni digitali nel settore farmaceutico, con una flessione del 2,36%.

La tendenza ad una settimana di GE Healthcare Technologies è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di GE Healthcare Technologies. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 76,36 USD. Primo supporto visto a 73,98. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 73,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
