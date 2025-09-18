New York: giornata depressa per Comcast Corporation

(Teleborsa) - Sottotono il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti
, che passa di mano con un calo del 3,07%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Comcast Corporation
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Comcast Corporation
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 31,09 USD con tetto rappresentato dall'area 32,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 30,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)