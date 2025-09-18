Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 19:55
24.494 +1,11%
Dow Jones 19:55
46.195 +0,38%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

New York: giornata depressa per Comcast Corporation

Migliori e peggiori
New York: giornata depressa per Comcast Corporation
(Teleborsa) - Sottotono il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, che passa di mano con un calo del 3,07%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Comcast Corporation rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Comcast Corporation suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 31,09 USD con tetto rappresentato dall'area 32,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 30,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
