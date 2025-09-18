Milano 17:35
New York: giornata depressa per S&P Global

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nei servizi di informazione finanziaria per investitori, con un ribasso del 3,31%.

L'andamento di S&P Global nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di S&P Global si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 519,1 USD. Prima resistenza a 538,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 512.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
