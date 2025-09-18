New York: giornata depressa per S&P Global

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nei servizi di informazione finanziaria per investitori
, con un ribasso del 3,31%.
L'andamento di S&P Global
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Analizzando lo scenario di S&P Global
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 519,1 USD. Prima resistenza a 538,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 512.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)