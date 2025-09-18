New York: preme sull'acceleratore Applied Materials

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori
, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,24%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Applied Materials
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 193,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 186,2. L'equilibrata forza rialzista del produttore di chip
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 200,8.
