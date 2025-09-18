New York: preme sull'acceleratore Applied Materials

fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori

Applied Materials

Nasdaq 100

produttore di chip

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,24%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 193,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 186,2. L'equilibrata forza rialzista delè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 200,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)