Milano
17:35
42.308
+0,84%
Nasdaq
17:45
24.519
+1,22%
Dow Jones
17:45
46.165
+0,32%
Londra
17:35
9.228
+0,21%
Francoforte
17:35
23.675
+1,35%
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 18.01
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: senza freni KLA-Tencor
New York: senza freni KLA-Tencor
Migliori e peggiori
,
In breve
18 settembre 2025 - 16.10
Rialzo per la
compagnia tecnologica americana
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,63%.
Condividi
Leggi anche
A New York corre KLA-Tencor
New York: balza in avanti KLA-Tencor
New York: positiva la giornata per KLA-Tencor
New York: senza freni Edison International
Titoli e Indici
KLA
+8,23%
Altre notizie
New York: senza freni Mohawk Industries
New York: senza freni Warner Bros Discovery
New York: senza freni Tesla Motors
Piazza Affari: senza freni il settore automotive dell'Italia
Piazza Affari: senza freni il settore beni di consumo italiano
New York: senza freni Centene
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto