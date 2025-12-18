Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 20:49
25.024 +1,53%
Dow Jones 20:49
47.997 +0,23%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

New York: senza freni KLA-Tencor

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla la compagnia tecnologica americana, che passa di mano con un aumento del 4,98%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a KLA-Tencor rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di KLA-Tencor suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.216,6 USD con tetto rappresentato dall'area 1.238,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.202,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
