New York: senza freni KLA-Tencor

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 4,98%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.216,6 USD con tetto rappresentato dall'area 1.238,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.202,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)