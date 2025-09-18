Nvidia investe 5 miliardi di dollari in Intel per partnership su chip

(Teleborsa) - Corre nel Pre-Market Intel Corporation
(+30,3%) dopo l'annuncio di una collaborazione con NVIDIA
(+2,8%) per lo sviluppo congiunto di diverse generazioni di prodotti PC e data center personalizzati
che accelerino applicazioni e carichi di lavoro nei mercati hyperscale, enterprise e consumer.
Le aziende si concentreranno sulla perfetta connessione delle architetture NVIDIA e Intel tramite NVIDIA NVLink
, integrando i punti di forza dell'intelligenza artificiale e dell'elaborazione accelerata di NVIDIA con le tecnologie CPU leader di Intel e l'ecosistema x86 per offrire soluzioni all'avanguardia ai clienti.
Per i data center, Intel realizzerà CPU x86 personalizzate da NVIDIA che NVIDIA integrerà nelle sue piattaforme di infrastruttura AI e offrirà al mercato.
Per il personal computing, Intel realizzerà e offrirà al mercato system-on-chip (SOC) x86 che integrano i chiplet GPU NVIDIA RTX. Questi nuovi SOC x86 RTX alimenteranno un'ampia gamma di PC che richiedono l'integrazione di CPU e GPU di livello mondiale.
In base all'accordo, NVIDIA investirà 5 miliardi di dollari in azioni ordinarie Intel a un prezzo di acquisto di 23,28 dollari per azione
. L'investimento è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, incluse le necessarie approvazioni normative.
I 23,28 dollari per azione che pagherà NVIDIA sono inferiori ai 24,90 dollari a cui Intel ha chiuso mercoledì
. Si tratta tuttavia di un prezzo superiore ai 20,47 dollari per azione
che il governo statunitense ha pagato
per una partecipazione straordinaria del 10%
in Intel il mese scorso.
L’accordo rappresenta un potenziale rischio
per Tsmc
di Taiwan, che si occupa al momento della produzione di processori di punta per Nvidia. L’intesa Nvidia-Intel mette in difficoltà anche ad Amd
, competitor di Intel per la fornitura di chip ai data center.