Nvidia investe 5 miliardi di dollari in Intel per partnership su chip

(Teleborsa) - Corre nel Pre-Market(+30,3%) dopo l'annuncio di una collaborazione con(+2,8%) per loche accelerino applicazioni e carichi di lavoro nei mercati hyperscale, enterprise e consumer.Le aziende si concentreranno sulla perfetta, integrando i punti di forza dell'intelligenza artificiale e dell'elaborazione accelerata di NVIDIA con le tecnologie CPU leader di Intel e l'ecosistema x86 per offrire soluzioni all'avanguardia ai clienti.Per i data center, Intel realizzerà CPU x86 personalizzate da NVIDIA che NVIDIA integrerà nelle sue piattaforme di infrastruttura AI e offrirà al mercato.Per il personal computing, Intel realizzerà e offrirà al mercato system-on-chip (SOC) x86 che integrano i chiplet GPU NVIDIA RTX. Questi nuovi SOC x86 RTX alimenteranno un'ampia gamma di PC che richiedono l'integrazione di CPU e GPU di livello mondiale.In base all'accordo,. L'investimento è soggetto alle consuete condizioni di chiusura, incluse le necessarie approvazioni normative.I 23,28 dollari per azione che pagherà NVIDIA sono inferiori ai. Si tratta tuttavia di un prezzoche ilper unain Intel il mese scorso.L’accordo rappresenta unperdi Taiwan, che si occupa al momento della produzione di processori di punta per Nvidia. L’intesa Nvidia-Intel mette in difficoltà anche ad, competitor di Intel per la fornitura di chip ai data center.