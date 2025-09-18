Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

(Teleborsa) - Avanza l'istituto di Rocca Salimbeni
, che guadagna bene, con una variazione del 2,73%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monte Paschi
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banca Monte dei Paschi
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, l'istituto Senese
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,325 Euro. Primo supporto a 8,172. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,072.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)