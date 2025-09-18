Milano 10:11
42.126 +0,41%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:12
9.234 +0,28%
Francoforte 10:11
23.594 +1,01%

Piazza Affari: balza in avanti Banca MPS

(Teleborsa) - Avanza l'istituto di Rocca Salimbeni, che guadagna bene, con una variazione del 2,73%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monte Paschi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Banca Monte dei Paschi. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, l'istituto Senese evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 8,325 Euro. Primo supporto a 8,172. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 8,072.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
