Milano 15:53
44.255 +0,60%
Nasdaq 15:53
25.059 -0,30%
Dow Jones 15:53
48.304 +0,39%
Londra 15:53
9.840 +1,60%
Francoforte 15:53
24.090 +0,05%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Banca Popolare di Sondrio

Balza in avanti l'istituto di credito lombardo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,04%.
