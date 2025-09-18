Milano 12:49
42.305 +0,83%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 12:49
9.223 +0,16%
Francoforte 12:49
23.638 +1,19%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Ariston Holding
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,81%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ariston Holding rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4,269 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,459. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 4,649.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
