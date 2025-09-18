Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banco BPM

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

FTSE MIB

Banco BPM

Banco BPM

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo dell'1,86%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,92 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 12,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13,13.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)