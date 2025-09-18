Milano 12:50
42.298 +0,82%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 12:50
9.222 +0,14%
Francoforte 12:50
23.630 +1,16%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banco BPM

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banco BPM
(Teleborsa) - Bene la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, con un rialzo dell'1,86%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Banco BPM rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di breve periodo di Banco BPM sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 12,92 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 12,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 13,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```