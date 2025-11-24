Milano 13:44
42.268 -0,92%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:44
9.560 +0,21%
Francoforte 13:44
23.213 +0,53%

Piazza Affari: in calo Banco BPM

Ribasso composto e controllato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che presenta una flessione del 2,72% sui valori precedenti.
